#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Jaecoo J6
27 апреля
Внешность «нового УАЗа», 330 л.с. и 1,5 млн рублей – эта новинка едет в РФ
Chery показала в Пекине кроссовер iCAR 03 — он...
У вас депрессия? В этом состоянии лучше не садиться за руль — специалист объяснил
27 апреля
У вас депрессия? В этом состоянии лучше не садиться за руль — специалист объяснил
Врач Фомин объяснил взаимосвязь между...
Один из символов сотрудника ГИБДД — черно-белый жезл — празднует 85-й день рождения
27 апреля
Один из символов сотрудника ГИБДД — черно-белый жезл — празднует 85-й день рождения
27 апреля 2024 года жезлу для регулирования...

Китайцы создали конкурента Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series

Huawei и BAIC представили свой первый совместный премиальный автомобиль Stelato

Седан Stelato S9 дебютировал на Пекинском автосалоне 2024 года как результат сотрудничества Huawei и BAIC BluePark (дочерней компании BAIC Auto). S9 –автомобиль непростой, он призван бросить вызов конкурентам премиум-класса, таким как Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series.

Большой полностью электрический седан имеет габариты: 5160/1987/1486 мм, колесную базу 3050 мм.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

По данным Huawei, S9 будет предлагаться в версиях с одним или двумя двигателями. Версия с одним двигателем обеспечивает мощность 227 кВт, а вариант с двумя двигателями сочетает в себе задний двигатель мощностью 227 кВт и дополнительный передний двигатель мощностью 158 кВт. В Stelato S9 будут использоваться батареи CATL.

Язык дизайна Stelato S9 заимствован у его младшего брата Luxeed S7 (Huawei и Chery). У него цифровые задние зеркала и скрытые дверные ручки для лучшей аэродинамики и 21-дюймовые многоспицевые колеса.

Автомобиль будет предлагаться только в черном, белом, красном и золотом цветах.

Ожидается, что Stelato S9 поступит в продажу в июле-августе. Диапазон цен, скорее всего, составит от 300 000 до 500 000 юаней (от 3,8 млн до 6,3 млн рублей).

Новый кроссовер GAC имеет запас хода 750 км и не боится холодов

Несмотря на цель Stelato бросить вызов конкурентам премиум-класса, таким как Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series, на китайском рынке в этом ценовом диапазоне производитель будет соперничать с Nio ET7 и Zeekr 001 от Geely и Avatr 12 от Changan, который также использует технологии Huawei.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Сarnewschina

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
27.04.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0