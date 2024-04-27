Китайцы создали конкурента Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series

Huawei и BAIC представили свой первый совместный премиальный автомобиль Stelato

Седан Stelato S9 дебютировал на Пекинском автосалоне 2024 года как результат сотрудничества Huawei и BAIC BluePark (дочерней компании BAIC Auto). S9 –автомобиль непростой, он призван бросить вызов конкурентам премиум-класса, таким как Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series.

Большой полностью электрический седан имеет габариты: 5160/1987/1486 мм, колесную базу 3050 мм.

По данным Huawei, S9 будет предлагаться в версиях с одним или двумя двигателями. Версия с одним двигателем обеспечивает мощность 227 кВт, а вариант с двумя двигателями сочетает в себе задний двигатель мощностью 227 кВт и дополнительный передний двигатель мощностью 158 кВт. В Stelato S9 будут использоваться батареи CATL.

Язык дизайна Stelato S9 заимствован у его младшего брата Luxeed S7 (Huawei и Chery). У него цифровые задние зеркала и скрытые дверные ручки для лучшей аэродинамики и 21-дюймовые многоспицевые колеса.

Автомобиль будет предлагаться только в черном, белом, красном и золотом цветах.

Ожидается, что Stelato S9 поступит в продажу в июле-августе. Диапазон цен, скорее всего, составит от 300 000 до 500 000 юаней (от 3,8 млн до 6,3 млн рублей).

Несмотря на цель Stelato бросить вызов конкурентам премиум-класса, таким как Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series, на китайском рынке в этом ценовом диапазоне производитель будет соперничать с Nio ET7 и Zeekr 001 от Geely и Avatr 12 от Changan, который также использует технологии Huawei.

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Источник: Сarnewschina