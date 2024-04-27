Этот мощный кроссовер будет разгоняться до «сотни» менее чем за 4 секунды

Состоялся анонс выхода самого мощного Kia EV9 GT

Автопроизводитель Kia сообщил, что самая мощная модификация флагмана электрической линейки выйдет в январе 2025 года. Силовая установка новинки будет двухмоторной с «огромной выходной мощностью». Точная отдача не указана, известно только расчетное время разгона до «сотни» - 4 секунды.

Kia EV9 GT

Топовая модификация EV9 GT получит усиленную подвеску и тормозную систему, которые «обеспечат стабильные ходовые качества на высоких скоростях».

Kia EV9 дебютировала весной 2023 года. Машина построена на платформе E-GMP, ее длина составляет 5010 мм при колесной базе 3100 мм. Заднеприводный вариант автомобиля оснащается электродвигателем мощностью 218 л. с., два мотора у AWD-варианта имеют отдачу 385 л. с. Цены на EV9 в США начинаются от 55 тысяч долларов.

Интерьер Kia EV9 GT

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Источник: Electrek