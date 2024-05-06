Как не попасться на обман мошенников при бронировании отелей: советы эксперта

Эксперт Храпунова рассказала о мошеннических клонах сайтов для обмана туристов

В преддверии летних отпусков интернет-мошенники активизируются и придумывают новые схемы обмана туристов. В частности, при выборе и бронировании отелей проживания путешественники могут столкнуться с клонами сайтов, а также приобрести билеты на несуществующие туры. О том, как не попасть на уловку авантюристов, РИА Новости рассказала куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Самой серьезной проблемой является обман при бронировании отелей или поездок: создаются клоны сайтов официальных отелей, сервисов бронирования; анонсируют продажи в уникальные места, которых не существует; продаются билеты на выдуманные экскурсионные туры; оформляется покупка туров от поддельных турагентств. Во всех случаях мошенники просят 100% предоплату», – объяснила собеседник издания.

При планировании поездки необходимо тщательно изучить сайты, содержание объявлений. Если во время поиска выпадает несколько объявлений похожего характера, обязательно проанализировать их и сравнить, и в обязательном порядке обратить внимание на реквизиты продавца, рекомендует Храпунова.

По словам Храпуновой, перед тем как перевести деньги с карты, нужно внимательно изучить счет получателя и наименование организации, куда планируется перевод средств.

«Ни в коем случае не допускать переводы на счета физических лиц и ИП. Не стесняйтесь задавать вопросы, просить рекомендации», — настоятельно рекомендует эксперт.

Обман и потеря денег обернутся испорченным отпуском и ни о каком отдыхе в такой ситуации нет речи, психологическое здоровье будет нарушено, а ведь его важно сохранить на весь предстоящий год, подытожила Храпунова.

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Источник: ria.ru