Машины с ДВС уступают электромобилям по надежности

Эксперты ADAC выяснили, что электрокары надежнее автомобилей с ДВС

Портал ADAC обнародовал собственную статистику поломок за 2024 год. Согласно ей, электромобили продолжают оставаться надежнее традиционных авто с ДВС. У электрокаров, зарегистрированных в 2021 году, зафиксировано на 3,6 поломки меньше на каждую тысячу единиц, чем у их бензиновых аналогов. Так, у «электричек» зарегистрировано всего 2,8 поломки на 1000 машин, в то время как у автомобилей с ДВС этот показатель составил 6,4.

Самой частой причиной поломок в прошлом году (44,1%) оставалась неисправная или разряженная батарея. Чуть менее часто встречались проблемы с двигателем или системой управления двигателем (22,8%), на третьем месте оказались поломки стартера, генератора, бортовой сети и освещения (10,5%). Проблемы с шинами (8,8%) и замками (7,1%) заняли четвертую и пятую позиции.

Что касается разряженных батарей, то машины с ДВС испытывали такие проблемы чаще (2,4 проблемы на 1000 зарегистрированных транспортных средств), чем электрокары (1,2). Также заметна разница в случаях с дефектными шинами между обычными (1,4) и электрическими (0,9) авто.

Что касается проблем, связанных с двигателем, то у бензиновых авто 2021 г. в. на каждую тысячу машин приходится 1,2 поломки, у электромобилей этот показатель составляет всего 0,2. При этом отличий в надежности тормозов, подвески и кузова почти не наблюдается.

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Источник: ADAC.de