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Что нужно обязательно проверить в автомобиле перед путешествием

Эксперт Соколов рассказал, как подготовить автомобиль к дальней поездке

Приближается лето – сезон отпусков. Некоторые граждане во время отдыха любят устраивать полноценные путешествия на машинах. О том, как проверить авто перед дальней поездкой, рассказал эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

Он посоветовал минимум за неделю провести техосмотр машины. Проверить перед выездом необходимо в первую очередь двигатель. Он должен работать тихо и равномерно, не должно быть утечек масла. Следует проверить также сервисные ремни и ремень ГРМ: если у какого-то ремня заканчивается рекомендуемый срок эксплуатации, лучше поменять его заранее.

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Также нужно проверить работу сцепления и трансмиссии, оценить состояние амортизаторов и пружин. Амортизаторы не должны стучать при движении. У пружин не должно быть трещин или признаков износа, отметил специалист.

Еще он советует проверить, нет ли утечек тормозной жидкости. Следует проконтролировать, как ведет себя машина при торможении. Если ее ведет в сторону или увеличился тормозной путь, лучше поменять тормозные колодки и диски.

Еще специалист рекомендует прочистить радиатор, проверить вентиляторы, а также уровень антифриза и давление в шинах. Аккумулятор должен быть заряжен, а генератор – исправен.

Не стоит забывать про документы и предметы, которые обязательно должны быть в машине по требованиям ПДД: водительское удостоверение, страховка на автомобиль, СТС.

В дальней поездке в машине должны быть запасное колесо, буксировочный трос, запасные лампочки для габаритов и фар, набор инструментов, фонарик и батарейки, компрессор, домкрат и моторное масло.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

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Источник: Известия

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 5
09.05.2024
Фото:Unsplash
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