Эти советы помогут вам избежать проблем во время ночных поездок в путешествии

Водителям назвали 5 условий безопасной поездки в ночное время суток

Начался период отпусков, и автовладельцы массово устремились в путешествия, на дачу или за город. Часто дальние поездки выпадают на ночное время, но не все водители чувствуют себя комфортно в условиях ограниченной видимости. Эксперты «СберАвто» поделились с «Российской газетой» рекомендациями о том, как сделать поездку в ночное время максимально безопасной и комфортной.

Во-первых, перед дальней дорогой необходимо тщательно помыть все стекла, зеркала и фары. Очень важно, чтобы на них не было пыли, разводов и грязи.

Во-вторых, необходимо проверить работоспособность лампочек в фарах и фонарях, а также убедиться, что стекла не помутнели и отлично пропускают свет.

В-третьих, в темное время суток важно грамотно идти на обгон и перестраиваться в потоке, а самое главное – выбрать комфортную скорость движения.

«Рекомендуемая скорость при поездке с фарами ближнего света – 50 км/ч, а с фарами дальнего – 90 км/ч», – указали специалисты на выбор скоростного режима на трассе.

В-четвертых, обязательно нужно помнить о правилах использования дальнего света, речь идет о том, что при приближении встречного транспорта необходимо их выключить, чтобы не слепить автовладельца, едущего по встречке. Сделать это нужно не менее, чем за 150 метров.

В-пятых, и это самое важное: не садиться за руль усталым.

«Остановиться на заправке или в любом разрешенном месте, выпить крепкий кофе, откинуть водительское сиденье назад и поставить будильник на 20-30 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы организм успел минимально восстановиться, а кофеин подействовал», – посоветовали специалисты.

Не заснуть за рулем поможет негромкая музыка, регулярные проветривания салона, а также кратковременные остановки для сна, если нет возможности для полноценного отдыха.

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Источник: rg.ru