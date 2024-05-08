Эксперт перечислил, что необходимо для развития автотуризма в регионах

Петр Шкуматов: Для поддержки автотуризма необходимо развивать подъездные дороги

Правительство России разработало Концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года, которая станет одной из составляющих по реализации поставленной Президентом РФ задачи по увеличению туристического потока в стране до 140 миллионов человек в год.

Индустрия автотуризма и дальше будет расти, но для того, чтобы этот сегмент не испытывал искусственных ограничений и торможений, нужно развивать инфраструктуру.

Петр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Почему развивать эту инфраструктуру выгодно? Потому что люди не перестанут отдыхать. Люди будут стараться менять локации, получать новые впечатления, особенно в условиях, когда многие туристические направления закрыты. При этом развивать автомобильный туризм выгодно для региональных правительств, потому что это приводит к развитию инфраструктуры общего пользования, а не только для туристов.

Первый вопрос – это строительство качественных современных скоростных дорог. Второе – строительство инфраструктуры, то есть так называемых многофункциональных зон, которые должны быть максимально доступными по цене для путешественников. В этих зонах должны быть не только заправки и кафе, но и гостиницы, и аптеки, и станции технического обслуживания автомобилей, вплоть до магазинов по продаже востребованных в дороге автозапчастей. Вот такие зоны необходимо делать, и для этого нужно выделять деньги, выделять землю очень важно, подводить электрические мощности, потому что без электричества это работать не будет.

Необходимо проектировать всё по современным стандартам, то есть обустраивать нормальные парковки, проводить Wi-Fi, которым люди должны иметь возможность воспользоваться, если у них, допустим, проблемы с мобильным интернетом. Такие объекты обслуживания нужны не только путешествующим на дальние расстояния.

Подъездные дороги к основным объектам интереса туристов должны финансироваться, содержаться за федеральный счет от федеральной трассы. Потому что, если речь идет об объектах, которые находятся вне городов, естественно, к таким объектам нужно просто иметь возможность подъехать на машине, запарковать свой автомобиль, ну и, собственно, ознакомиться с туристической достопримечательностью.

Чаще всего такие дороги находятся в муниципальном ведении, они находятся в ужасном состоянии. Если не будет скачка в качестве таких подъездных дорог, то развитие автотуризма будет в целом под вопросом. Реестр достопримечательностей, подъезд к которым должен быть обеспечен за счет федерального бюджета, должен быть сформирован в тесном сотрудничестве не только с региональными властями, но и с жителями регионов.