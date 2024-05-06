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Автопутешествия по России с комфортом: кабмин постановил создать инфраструктуру

Правительство РФ одобрило Концепцию развития автотуризма в России до 2035 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил Концепцию развития автомобильного туризма в России до 2035 года. Текст документа опубликован на официальном сайте Правительства РФ.

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Согласно тексту, в России будет создана соответствующая инфраструктура для автопутешествий и интерактивного сервиса для планирования таких поездок. Мишустин подчеркнул, что при автопоездках по России путешественникам должно быть комфортно.

«Для этого нужны не только основные трассы, но и небольшие дороги к туристическим объектам. С заправочными станциями, мобильной связью, хорошо оборудованными парковками, гостиницами, мотелями небольшими», – уточнил глава кабинета министров.

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Для реализации этой цели предполагается два этапа, в ходе первого – в период с 2024 по 2025 годы – планируется разработать основные программы и план мероприятий. Кроме того, будет разрабатываться интерактивная карта с автомобильными маршрутами. В качестве первого, пилотного будет разработан маршрут Санкт-Петербург – Владивосток.

В ходе второго этапа, который рассчитан до 2035 года, будет усовершенствовано российское законодательство и разработаны меры государственной поддержки. Кроме того, планируется увеличить сеть автотуристических маршрутов.

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Источник: government.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 2
06.05.2024
Фото:freepik / freepik
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