На мотоциклы из кортежа президента открыт предзаказ — старт продаж в 2025 году

НАМИ: в Гараж особого назначения передано 11 электромотоциклов Aurus Merlon

Гараж особого назначения (ГОН) получил от Научного автомоторного института ФГУП «НАМИ» 11 электрических мотоциклов Aurus Merlon. Об этом рассказал гендиректор института Федор Назаров в ходе эфира программы «Москва. Кремль. Путин».

«Мы передали 11 мотоциклов в ГОН для того, чтобы у нас уже полностью замкнуть нашу цепочку всего сопровождения, всей этой торжественной части», — подчеркнул генеральный директор вуза.

Отмечается, что запас хода электромотоцикла составляет 200 км, а благодаря отсутствию шума от двигателя этот транспорт отлично подходит для сопровождения президентского кортежа, отмечает Назаров. Весит мотоцикл 370 кг, до «сотни» разгоняется менее чем за четыре секунды, максимальная скорость достигает 225 км/ч.

Напомним, накануне, 7 мая, в ходе инаугурации президента РФ впервые появились электрические мотоциклы Aurus Merlon – они сопровождали лимузин Aurus Senat Путина. По словам и.о. вице-премьера Дениса Мантурова, уже открыт предзаказ на мотоциклы, в продажу они поступят в 2025 году.

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Источник: Известия