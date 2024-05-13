Для защиты отечественного автопрома утильсбор снова повысят

Мантуров пообещал Госдуме быстро рассмотреть предложение по повышению утильсбора

Правительство РФ готово оперативно рассмотреть предложения комитета Госдумы по повышению утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику, заявил кандидат на пост первого зама Михаила Мишустина в Правительстве РФ Денис Мантуров.

Речь о защите отечественных автопроизводителей от демпинга зарубежных компаний путем повышения утилизационного сбора на различные виды техники, включая автомобили, сельхоз- и дорожную технику.

О том, что такие предложения направлены в правительство, сообщил во время рассмотрения кандидатуры Мантурова глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Для ускорения процесса он прямо на встрече вручил эти документы будущему первому вице-премьеру Денису Мантурову, и тот пообещал их оперативно рассмотреть.

Мантуров отметил, что обновленное правительство еще больше внимания будет уделять достижению технологического суверенитета, а среди приоритетных направлений назвал продолжение локализации электроники, создание линейки новых гражданских самолетов, судов, поездов, автомобилей, сельхозтехники, а также выпуск станков и промышленных роботов.

Напомним, что сегодня Госдума рассмотрит предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров РФ в новом составе кабмина. Накануне эти кандидатуры рассмотрели в профильных комитетах Госдумы. Так, Денису Мантурову, в чьем ведении находится промышленность, предложили занять пост первого вице-премьера Правительства, а главой Минпромторга станет 37-летний Антон Алиханов. Он будет самым молодым министром в новом кабмине. С 2017 года и до сего времени Алиханов являлся губернатором Калининградской области.

Защита отечественного производителя автомобилей путем повышения утилизационного сбора может привести к неожиданным и нелинейным эффектам, считает Петр Шуматов и объясняет, почему.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Интерфакс»