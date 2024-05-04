Утильсбор снова повысят – что будет с ценами на автомобили в России

Петр Шкуматов: Защита отечественного автопроизводителя «в лоб» может привести к неожиданным эффектам

Высокие официальные лица снова заговорили о повышении и без того высокого утилизационного сбора – якобы без этого российский автопром проиграет китайскому. Действительно ли повышение утилизационного сбора поможет выиграть конкуренцию?

Как показало прошлогоднее исследование журнала «За рулем», предельный возраст автомобиля, когда начинает резко падать количество машин в эксплуатации, составляет 20 лет. Конечно, есть на дорогах и 30‑летние машины, но на общую картину они не влияют. Так сказать, естественная убыль.

20 лет назад

А что было 20 лет назад? Сколько автомобилей было продано в России в уже далеком 2004 году? Мы всё помним: 1,6 млн новых машин! И примерно столько же сейчас выбывает из активной эксплуатации. Соответственно, взамен этих автомобилей надо что-то приобрести, причем здесь и сейчас, по текущим ценам и исходя из наличия.

А цены на новые автомобили уже в космосе. Средняя цена автомобиля в салоне уже превысила психологическую отметку в 3 млн рублей. Повышение утильсбора с 300 до 600 тысяч рублей для самых распространенных моделей с двигателем от 1 до 2 литров приведет к тому, что эти машины будут стоить дороже не на 300 тысяч рублей, а на 500 тысяч (зависимость цены от величины утильсбора нелинейная), а средняя цена автомобилей превысит 3,5 млн рублей!

Но машину менять надо. Если она 20 лет ездила по зимнему соляному рассолу и нашим дорогам, то явно находится в не очень хорошем состоянии. Поэтому спрос на машины сохранится, но покупать их будут в кредит. И повышенный утильсбор тоже будет оплачен в кредит.

Наши яблочки

Может, купить отечественную машину? При общей потребности рынка в 2024 году в 1,6 млн автомобилей тот же АВТОВАЗ обещает выпустить 500 тысяч автомобилей. И понятно, что все они будут проданы «с колес».

То есть, нет особой необходимости защищать отечественного производителя – он и так продает всё, что может произвести. А рынку надо в четыре раза больше автомобилей! И потребность в этом количестве как раз закрывает импорт.

Не только личка

Импортные автомобили – это не только личное потребление. Это и такси, и курьерские доставки, и другое коммерческое применение.

Мы живем в экономике услуг – и нет никаких предпосылок, что будет как-то иначе. А экономика услуг предполагает очень активное использование автомобиля, так как логистика давно вышла на первое место по своей важности для роста как всей экономики в целом, так и благосостояния людей в частности.

Автомобиль превратился из роскоши даже не в средство передвижения, а в средство производства – и чем дальше, тем всё больше транспорта востребовано для самых разных нужд. Рост стоимости автомобилей тут же будет транслирован в экономику повышением цен на самые важные для населения услуги.

Такси

Возьмем такси. Еще несколько лет назад арендовать автомобиль легкового такси экономкласса – например, Volkswagen Polo – стоило 7800 рублей в неделю. Я сам таксовал, и это считалось нормальной ценой.

На сегодня минимальные – минимальные! – цены на аренду автомобиля такси в Москве составляют 14 тысяч рублей в неделю для экономкласса. То есть цена аренды такси выросла почти в два раза.

Все такси сегодня берутся в лизинг, поэтому легко посчитать, насколько вырастет аренда автомобиля такси при увеличении средней цены машины на 500 тысяч рублей. Поскольку лизинговые ставки на сегодня составляют 25–27% годовых, цена аренды машины экономического класса для работы в такси вырастет до 20–22 тысяч рублей в неделю. Для кредитных автомобилей экономика будет еще хуже. А цена поездки для пассажиров постепенно вырастет минимум на 15% только из-за этого фактора.

Подорожает всё

Я еще не затронул экономику микрологистики для тех же курьеров и прочих доставщиков. Там рост цен на услуги может оказаться и более значительным.

Поэтому защита отечественного производителя автомобилей методом повышения утилизационного сбора «в лоб» может привести к неожиданным и нелинейным эффектам в экономике, которые затронут даже тех, кто к автомобилям напрямую никакого отношения не имеет. Нам точно это нужно?

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