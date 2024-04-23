С 1 сентября 2024 года водители такси обязаны иметь эти 2 документа: объясняем

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Центробанк РФ поддержал инициативу о введении краткосрочного ОСГОП для таксистов

Центробанк России одобрил инициативу о введении краткосрочного обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) для водителей легкового такси. Об этом рассказал директор департамента страхового рынка Банка РФ Илья Смирнов.

Вопрос обязательного страхования в сфере коммерческих перевозок обсуждался на круглом столе Комитета Совета Федерации по экономической политике. За введение краткосрочного ОСГОП выступили представители Российского союза автостраховщиков (РСА).

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В ходе обсуждения корректировки тарифов на ОСГОП для автомобилей такси, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин подчеркнул, что их необходимо привести в соответствие с экономической ситуацией.

«Сегодня большая часть водителей такси – это подработчики, занятые по несколько часов в день. Мы должны стремиться к тому, чтобы дневной полис в первую очередь был им по карману. Потому, что получается интересная конфигурация: нужно полдня поработать на страховую, а потом только на свою семью. Водители просто не будут покупать полисы по таким тарифам», — убежден вице-президент.

Федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (№ 67-ФЗ) вступит в силу уже 1 сентября 2024 года. Это значит, что с этого момента таксисты будут обязаны иметь два вида обязательного страхования: ОСАГО и ОСГОП. При отсутствии любого из них им запретят заниматься перевозками и аннулируют запись в реестре автомобилей такси.

Вопрос введения краткосрочных ОСГОП обсуждается экспертным сообществом не впервые, на текущем этапе участники круглого стола пришли к мнению, что тема требует более детальной проработки с участием всех заинтересованных сторон.

Источник: Российская газета

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Фото:Unsplash
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Фото:Unsplash
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