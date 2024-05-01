5+ причин, почему электросамокаты не станут «прозрачными» для властей

Петр Шкуматов выявил главную проблему пользователей электросамокатов

У электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ), возможно, появятся государственные номера и QR-коды, которые должны будут помогать находить нарушителей. Но, скорее всего, эта инициатива ­нереализуема – и тому есть несколько причин.

Кто ответит за нарушения ПДД?

Нет и не предлагается никакой ответственности за отсутствие регистрации частного электросамоката. То есть обязанность иметь госрегистрацию предполагается авторами инициативы, а наказания за отсутствие номера нет. Так что должно сподвигнуть владельца электросамоката получать эти номера?

Куда вешать номер

Вторая причина – техническая. На многих электросамокатах места под крепление номерного знака попросту нет. Физически невозможно закрепить пластину с номером даже на хомуты! Куда и как должны крепиться эти номера?

Ответ обычно дает ГОСТ. Открываем соответствующий документ и видим, что 1 февраля 2024 года в ГОСТ Р 70514–2022 были внесены изменения: теперь у каждого СИМ должен быть «идентификационный номер устройства», который определяют как «Буквенно-цифровая комбинация знаков, устанавливаемая для ЭСИМ с целью обеспечения идентификации каждого ЭСИМ».

Так куда устанавливать номер? Сколько букв и цифр должно быть на нем? Кто назначает эти символы? Насколько большой должна быть эта табличка или наклейка? В каком положении она должна находиться? Надо ли поддерживать её чистоту? А что делать с электроскейтбордами или моноколесами? Конечно же, в ГОСТе ответов нет.

А контроль?

Кто будет контролировать наличие номерных знаков на электросамокате или на электроскейтборде? По идее, делать это должны инспекторы ГИБДД, так как человек на моноколесе является участником движения – водителем, управляющим транспортным средством нового типа (электрическим СИМ – ЭСИМ).

Сколько инспекторов понадобится, чтобы контролировать хаотичное движение СИМ на тротуарах? Как они это будут делать? Какие штрафы будут выписывать? Что будет с электросамокатом нарушителя? А если номер электросамоката грязный? А если он есть и чистый, но установлен так, что его не видно?

И что делать, если водитель электросамоката использует чужой или просто придуманный номер?

Камеры не помогут

Камеры не умеют считывать нарушения самокатчиков. Про это много раз говорили производители камер фиксации нарушений. Когда-нибудь они научатся это делать, но до этого времени единственным способом контролировать движение на СИМ является живой инспектор ГИБДД с полосатой палочкой – ­на тротуаре.

Их не догонишь

В условиях нынешнего кадрового дефицита в ГИБДД появления инспекторов, специализирующихся на контроле электросамокатов, явно не ожидается. Инспекторов не хватает для контроля дорог, а авторы инициативы хотят заставить их бегать по тротуарам за людьми на электросамокатах. Абсурд.

Даже если какое-то количество инспекторов выделят для контроля, что они будут делать, если водитель электросамоката попросту не остановится и поедет дальше? Как они его будут догонять? На автомобиле? Это невозможно. Для контроля движения мотоциклистов в структуре Госавтоинспекции был создан специальный мотобат. Стоит ли ожидать появления самокатобата?

Мопедные права

Почему-то с подобными инициативами выплескивают суть проблемы. Основная масса ДТП, которые происходят с транспортными средствами нового типа, имеют своей причиной не отсутствие номеров на моноколесе, а то, что люди, ими управляющие, о ПДД даже не слышали. А здравый смысл у них еще не проявился. Вот они и ездят как получится.

Помимо ответов на все перечисленные мной вопросы, надо начинать обучать пользователей электросамокатов принципам безопасного вождения, а также Правилам дорожного движения. Может быть, даже в какой-то момент начать требовать у самокатчиков наличие прав категории М – как минимум.

Да, это долгий процесс, который займет годы. Но если мы ведем речь о безопасности движения, этот путь нужно пройти – хочется этого или нет.

Что делать при ДТП с самокатом – подробная инструкция тут.