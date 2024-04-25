Специалисты придумали, как улучшить электросамокаты

Российские разработчики создали собственный автопилот для электросамокатов

Автопилот для самокатов разработала команда школьников из Свердловской области совместно со студентами из Уральского федерального университета.

Он основан на технологиях распознавания объектов и определения расстояния до них с помощью стереокамер и нейронной сети.

Система состоит из вычислительного модуля и двух широкоугольных камер, закрепленных на руле электросамоката. Модуль получает изображения с камер в реальном времени, такие как дорожная разметка, знаки и сигналы светофора, а также препятствия на пути самоката, такие как бордюры и стены. После распознавания объектов модуль вычисляет расстояние до них.

В случае потенциальной угрозы для самокатчика система ограничивает его действия, например, уменьшает скорость до 5 км/ч при наличии людей впереди. Это облегчает процесс маневрирования в толпе.

Проект является уникальным и пока не имеет аналогов как на отечественном рынке, так и на мировом.

Команда ищет партнеров и грантовую поддержку для дальнейшего развития проекта и его выхода на рынок.

Он будет представлен на образовательном интенсиве «Архипелаг-202» на Сахалине, организованном Платформой НТИ.

В крупных городах открыт сезон катания на электросамокатах, и власти опять озаботились регулированием этой сферы. Предлагают ввести штрафы для нарушителей, вот только пока непонятно, кто этих нарушителей будет ловить. Подробнее об этом в нашей публикации.

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Источник: RT