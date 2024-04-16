Возрастной ценз: в Госдуме предложили контролировать возраст пользователей СИМ

В Госдуме предлагают разрешить аренду электросамоката или СИМ только по паспорту

В Госдуме предлагают разрешить регистрацию в приложениях по аренде самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) только по паспорту или водительским правам.

Таким образом, дети не получат доступ к услуге, с этой же целью кикшеринговые компании хотят получать данные пользователей СИМ, чтобы исключить обслуживание несовершеннолетних. Операторы уже запустили технологию, позволяющую определить, когда на электросамокате или СИМ находится больше одного человека. Такую технику будут замедлять, а пользователей штрафовать и блокировать.

«Компании, предоставляющие услуги электропроката, также должны нести ответственность. У них есть возможность пойти по пути саморегулирования. Таким компаниям необходимо сделать все, чтобы пользователи соблюдали ПДД, а жертв на дорогах не было», – категоричен в своем мнении председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По данным МВД, в 2023 году число аварий с участием СИМ выросло больше чем в 3 раза, с 941 до 3,1 тыс. Несмотря на то что на электросамокате нельзя кататься вдвоем, а арендовать можно только с 18 лет, основная целевая аудитория – молодежь и подростки – зачастую нарушают правила, прописанные в кикшеринговых компаниях. Так быть не должно, убеждены в Госдуме.

«Это же основная причина раздражения пешеходов – подростки на электросамокатах! Мы знаем, что прокатные сервисы работают над тем, чтобы пользователи до 18 лет не имели доступа к СИМ, поддерживаем их на этом пути и очень ждем конкретных результатов», – рассказал первый зампред Комитета Госдумы по транспорту, руководитель рабочей группы по СИМ Павел Федяев.

Прокатным сервисам необходимо вводить возрастной ценз и верификацию пользователя с паспортом, а возможно, и с водительскими правами. В будущем в РФ должно появиться единое требование к возрасту пользователей СИМ, констатирует Федяев.

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Источник: Парламентская газета