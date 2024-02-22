Электросамокаты начнут сертифицировать

Средства индивидуальной мобильности должны будут соответствовать ГОСТу

Минпромторг предложил сделать обязательной сертификацию по ГОСТ для электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Проект постановления Правительства вынесен на общественное обсуждение.

ГОСТ Р 70514-2022 «Электрические средства индивидуальной мобильности. Технические требования и методы испытаний» вступил в силу 1 февраля 2023 года. В соответствие с ним, к примеру, максимальная скорость СИМ составляет 25 км/ч, СИМ должны иметь фары и систему определения геолокации, а также режим замедления – когда на определенной территории, например, в придомовых зонах, в парках скорость автоматически снижается до восьми километров в час.

Пока следование ГОСТ – добровольное. Но ситуация на дорогах и участившиеся ДТП с электросамокатами требуют дополнительного регулирования, считают в ведомстве. Без подтверждения соответствия нормам безопасности нельзя будет ни ввозить в Россию СИМ, ни продавать отечественные товары.

Пётр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

— Тематика средств индивидуальной мобильности поднимается Народным фронтом, а также рабочей группой «Защита прав автомобилистов» уже на протяжении четырех лет. Ряд предложений вошли в нормативно правовые акты. К примеру, в 2022 году Правительство России приняло изменения в правила дорожного движения в части обращения со средствами индивидуальной мобильности, инициатива которых была отражена в резолюции Народного фронта в Петербурге. В ПДД теперь прописано, что при совместном передвижении пешеходы получают приоритет, а водители СИМ должны рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета. Данные нововведения вступили в силу с 1 марта 2023 года. Сейчас, в целом, если посмотреть на тренды в области регулирования средств индивидуальной мобильности, становится гораздо больше порядка.

Это происходит постепенно, не быстро, но, тем не менее, это происходит. Основной момент после принятия ГОСТа заключался в требовании обязательной сертификации. Дело в том, что на всем протяжении эксплуатации средств индивидуальной мобильности в России сертификации не требовалось. Соответственно, импортеры могли завозить абсолютно любые СИМ, указывая любые характеристики, в том числе и двигатели.

К примеру, полуторакиловаттные электросамокаты завозятся под видом детских игрушек, при этом такой СИМ может развивать скорость 80 километров в час, и мы видим это в сезон на улицах всех городов нашей страны. При этом по документам это – маломощный детский электросамокат.

Поэтому, конечно, сертификация и, соответственно, сертификационные испытания приведут к позитивным последствиям. В частности, будет невозможно завозить электросамокаты с использованием ложных технических характеристик, не соответствующих законодательству России. То есть порядок будет постепенно наводиться и в целом ситуация будет нормализуется.

Кикшеринг, по моему мнению, в этом плане не пострадает. Поскольку их электросамокаты в целом и так уже имеют всю необходимую документацию. И ГОСТ, кстати, писался с участием компаний кикшеренга.

Но если говорить про частные электросамокаты, то здесь все не так однозначно. Дело в том, что за последние годы, по разным оценкам, было ввезено более миллиона вот таких средств индивидуальной мобильности. Большинство были завезены без каких-либо документов и соответствий, поскольку и ГОСТа тогда тоже не существовало.

Эти электросамокаты останутся в эксплуатации, безусловно, люди на них будут продолжать ездить. Другой вопрос, как долго? Я думаю, что с учетом существующей практики, нормальная эксплуатация таких устройств возможна в течение трех-четырех лет. Далее идет либо капитальный ремонт СИМ, включая замену батареи, что достаточно дорого, либо владелец меняет сам самокат на что-то более современное. Большинство людей именно так и поступают: покупают новые модели. Поэтому, я думаю, в течение нескольких лет история со средствами индивидуальной мобильности будет гораздо более упорядочена, гораздо более предсказуема как для пользователей, так и для импортеров этих устройств.

Таким образом, многолетняя работа Народного фронта на самом деле дала очень неплохие результаты, которые и пешеходы, и автомобилисты, и сами пользователи средств индивидуальной мобильности достаточно скоро увидят. С помощью регулятивных норм, учитывая интересы всех участников дорожного движения, постепенно будет достигаться порядок, предсказуемость движения. Плавный характер этих изменений отражает достаточно взвешенный и разумный подход в отношении регулирования нового сегмента транспортных средств. В перспективе нескольких лет они приведут к увеличению комфорта и безопасности передвижения на всех видах транспортных средств, включая средства индивидуальной мобильности.