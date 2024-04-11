Как изменятся цены на авторынке России: авторитетное мнение
В случае повышения утилизационного сбора цены на новые и подержанные автомобили вырастут, а их продажи замедлятся. Такое мнение выразил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в беседе с «Газетой.Ru».
О необходимости повышения утильсбора на фоне китайской «масштабной ценовой экспансии» настаивают на АВТОВАЗе, Минпромторг намерен рассмотреть инициативу.
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Подщеколдин напомнил, что в настоящее время сумма утилизационного сбора составляет 300 тыс. рублей, он предполагает, что его могут повысить наполовину или в два раза.
«Соответственно, цена новых машин вырастет, в среднем, на 100–300 тыс. рублей, из-за этого их доступность снизится», – прогнозирует собеседник издания.
По мнению основателя проекта «Автомаркетолог» Олега Мосеева, дальнейшее повышение утильсбора может спровоцировать уход с рынка РФ некоторых компаний из Китая, работающих в нашей стране официально.
«Нельзя каждые несколько месяцев менять правила игры. Так никто не будет работать у нас в стране. Само повышение "утиля", безусловно, будет приводить к увеличению цены, увеличению себестоимости – давайте так. Будет ли это приводить к увеличению цены, будет зависеть от рыночной ситуации», – подчеркивает эксперт.
По мнению опрошенных «Газетой.Ru» китаеведов, защищать отечественного производителя в лице АВТОВАЗа нужно, главное придерживаться разумных мер.
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Источник: Газета.Ru