Тайный рейд по салонам Exeed – сколько реально стоят машины

Эксперт «За рулем» выяснил все плюсы и минусы покупки Exeed на собственном опыте

Exeed – самая успешная китайская марка из всех, что позиционируются у нас как премиальные. По итогам прошлого года она реализовала в нашей стране 42 252 автомобиля – это шестое место в абсолютном зачете. Интересно, что такого результата удалось добиться только за счет кроссоверов – кроме них в гамме компании ничего нет.

Когда-то Иксиды продавались под общей крышей с машинами материнской компании (Chery), но сейчас они реализуются в отдельных дилерских центрах, в которых задан более высоких стандарт общения с покупателями. Насколько высокий, мы выяснили в ходе рейда.

Большая разница

Сначала отправились в автосалон в Московской области, расположенный к северо-западу от МКАД. Парковка густо заставлена каршеринговыми машинами, однако найти место для своей получилось без особого труда.

Внутри помещения царит атмосфера уютного благополучия. Ты еще не успел зайти, а уже чувствуешь о себе заботу: есть держатель для зонтов и автоматические щетки для чистки обуви. Внутри играет расслабляющая музыка. Публика одета преимущественно богато, в руках – дорогие телефоны. Разница с салонами демократичных марок налицо.

В зале – семь демонстрационных автомобилей. Причем при каждом находится стойка не с бумажным прайсом, а с планшетом. Очень удобно: можно прямо на месте узнать не только цены, но также технические характеристики и другие особенности.

Планшет – это современно и информативно. Но скидку он сам не предложит – необходимо живое общение.

Подхожу к интересующему меня компакт-кроссоверу LX. Менеджер не дал долго скучать. Прошелся по плюсам машины, но про готовящийся рестайлинг ожидаемо умолчал. Зато предложил скидку. Без всяких кредитов и трейд-ина просто скостил 200 тысяч рублей. А с учетом этих программ пообещал сбавить еще 600 тысяч. Итого – 3 млн 50 тысяч рублей – заманчиво! Я взял время на раздумье. Уже в дверях он сказал доверительно, мол, шеф еще сколько-нибудь скинет. Тут мне понравилось.

Как под копирку

Затем я посетил салон по тому же направлению, но внутри МКАД. С гостевой парковкой туго – свою машину оставить негде. Пришлось подождать, пока освободится место. Внутри – очень уютно: хостесс встретила прямо в дверях, предложила чай и кофе. Ну а вишенка на торте – полки с книгами в зоне ожидания!

Площадь для экспозиции большая, но выставлено тоже лишь семь машин – чтобы не было скученности. Около каждой – такие же планшеты. Согласно выведенной на них информации, все цены совпадают с РРЦ. Есть выгоды по трейд-ин и кредиту. Подошедший менеджер с ходу предложил купить среднеразмерный кроссовер TXL со скидкой 400 тысяч.

Но меня интересовал компактный LX. Жене, мол. Однако в автосалоне его не оказалось. Менеджер разводит руками: машину, что стояла в зале, только что купили, а замену со склада внутрь еще не загнали. Базовую версию со всеми акциями он готов был отдать за 2 млн 200 тысяч рублей, топовую – за 3 миллиона. Получается, что реальная скидка на LX, без учета спецпредложений, составляла 200 тысяч.

В кулуарах встретился такой бант – им украшают машины перед выдачей покупателям.

Анекдоты менеджеров

Расположенный на северо-востоке МКАД дилер порадовал просторной и почти пустой парковкой. Но внутри салона отделка оказалась проще, чем в посещенных ранее центрах. Но как раз во время визита внутри шел ремонт: сверлила дрель, стучали молотки. Когда стройинструмент замолкал, играла не релаксирующая музыка, как у других, а что-то энергичное. А потом – опять молотки.

В зале представлено пять машин – все модели, включая LX. Менеджеры сбились в кучу и травят анекдоты – ко мне никто подойти не соизволил. А ведь я был единственный потенциальный покупатель. Остальные посетители сидели в зоне ожидания сервис-центра. Полистав планшет с ценами, я убедился, что они соответствуют РРЦ, и покинул заведение несолоно хлебавши.

LX в наличии есть, но продавцы совсем не проявляют активности.

«Брошенный» автосалон

Напоследок посетил ближайшего к редакции дилера – он располагается на Третьем транспортном кольце. Несмотря на близость к центру, парковка удивили своим размахом – хоть на лимузине приезжай, места хватит. Но есть и недоработка: вблизи находятся три крупных ж/д вокзала, откуда тянет дымком. Внутри, правда, запаха гари не ощущается – пахнет вкусно. И, опять же, играет приятная релаксирующая музыка.

Удивило другое: в салоне не было ни души, даже на ресепшен пусто. Из клиентов я тоже был один. Ходил как неприкаянный вокруг восьми выставленных машин, а поговорить было не с кем. Еще удивило, что в этом салоне все ценники были «старорежимные», распечатанные на бумажных листах. И они один в один совпадали с РРЦ.

После планшетов бумажные ценники воспринимаются архаично: ни оснащение узнать, ни про другие версии не прочитать. Хорошо хоть про QR-код не забыли.

Вывод

А вывод такой. На автомобили Exeed сейчас нет никаких наценок. Цены у дилеров копейка в копейку совпадают с официальными. Однако продавцы при личном контакте охотно дают скидки, их даже особо уговаривать не приходится. Так что сейчас для покупки Exeed весьма благоприятный период.

А вот что думают российские автолюбители о китайских машинах сегодня.