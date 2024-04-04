Автолюбители рассказали о плюсах и минусах авто из Китая

ВЦИОМ: россияне перечислили недостатки китайских автомобилей

После ухода западных брендов завоевать сердца россиян пытаются новинки из Китая. Чтобы проверить популярность "китайцев", респондентам предложили выбрать до трех наиболее привлекательных марок автомобилей из любых стран.

Исследование, проведенное ВЦИОМ, показало, что китайские бренды значительно отстают не только от японских и немецких, но и от российских марок.

Почти каждый второй потенциальный покупатель предпочел бы приобрести японский автомобиль (47%), немецкие машины заняли второе место (42%), а на третьем месте оказались автомобили российского (30%) и корейского (29%) производства. Владеть китайским автомобилем хотел бы только каждый пятый из этой группы (19%).

В отношении китайского автопрома пока проявляют эмоции немногие. Большинство россиян, высказывая свое мнение об авто из Китая, скорее упоминали продуктовые характеристики. То есть, хотя у автомобилей из Китая есть свои поклонники, многие еще не испытывают ярких эмоций к ним и в основном оценивают их по качеству и другим характеристикам (58%).

Автолюбители отмечают четыре ключевых преимущества китайских автомобилей: доступность в широком смысле - в плане цены (15%) и присутствия на отечественном рынке (7% считают, что их легко купить, 5% отмечают доступность в обслуживании и наличие запчастей, 4% выделяют разнообразие моделей); внешний вид (10%); технологичность (13%); высокое качество и комфорт (10%, включая удобство - 4%, выносливость - 3%, качество сборки и материалов - 3%, а также хорошие двигатели, подвеска и техника - 2%).

Основным недостатком китайских автомобилей большинство россиян считают низкое качество (37%). Из них 28% указывают на их недолговечность, 7% отмечают плохое качество металла и слабое лакокрасочное покрытие, еще 7% упоминают слабую техническую составляющую и электронику.

Исследование показало, что китайскому автопрому пока сложно завоевать сердца российских автолюбителей. Это может потребовать времени и более тщательного бренд-менеджмента. Для китайских автопроизводителей важно не только предлагать качественный продукт по доступной цене, но и формировать положительный имидж, способствующий постепенному повышению лояльности к их брендам.

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Источник: ВЦИОМ