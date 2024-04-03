Россияне еще плохо различают китайские бренды — исследование

Доля продаж китайских автомобилей в России превысила 50% в 2023 году

Жители крупнейших городов всё активнее переходят на китайские электромобили и гибриды, отмечается в совместном исследовании OKS Labs и «Ромир».

За последние два года автомобильный рынок России претерпел структурные преобразования: изменились цепочки поставок, участники рынка и предпочтения потребителей.

По прогнозу специалистов, российский авторынок продолжит расти и может достичь 1,8 млн ед. к 2028 году – в базовом сценарии. Основными факторами роста станут субсидирование автопроизводителей и автокредитование, локализация китайских производителей, ожидаемое снижение ключевой ставки и развитие электротранспорта.

Эксперты отмечают, что текущая ситуация открыла «окно возможностей» для китайских автоконцернов. Если в 2021 году только один китайский бренд входил в топ-10 по продажам, то к 2023 году китайские марки занимали уже шесть из десяти мест. Доля китайских брендов в продажах за этот период увеличилась более чем в семь раз – с 7 до 51%.

Производители из Китая активно увеличивают свое присутствие на российском рынке путем локализации производства, адаптации модельного ряда, развития официальных дилерских сетей и увеличения маркетинговых расходов. За два года количество дилерских центров китайских компаний выросло с 713 до 2207.

Согласно исследованию, самыми узнаваемыми брендами в России являются Chery, Haval и Geely. Однако в целом китайские бренды воспринимаются потребителями единообразно, несмотря на существенные различия в их модельных линейках. И даже премиальные бренды, такие как Zeekr и Tank, потребители не различают, относя их к просто статусным массовым маркам, таким как Exceed, Geely и Haval.

Между тем, в самом Китае огромная конкуренция на автомобильном рынке, и даже крупные госкомпании, такие как SAIC, вынуждены сокращать производство и увольнять сотрудников.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Известия»