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Гибрид или электромобиль на выбор: чем интересен этот новый «китаец»

В Китае Changan готовит к дебюту новый экологичный кроссовер Deepal S05

Автопроизводитель Changan готовит к выходу новый кроссовер Deepal, который будет доступен как в электрической, так и в EREV-версии с ДВС для выработки дополнительной электроэнергии. Новинка называется Deepal S05 (C857).

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Это будет компактный пятиместный кроссовер со скрытыми дверными ручками и светодиодной оптикой. Габариты новинки таковы: длина – 4620 мм, ширина – 1900 мм, а высота – 1600 мм при колесной базе 2880 мм.

Deepal S05 (C857)
Deepal S05 (C857)

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

Полностью электрический вариант Deepal S05 получит электромотор XTDM40 мощностью 175 кВт (238 л.с.). А EREV-версия будет оснащена 1,5-литровым 98-сильным ДВС и электромотором XTDM38 мощностью 160 кВт (218 л.с.). В автомобиле будет установлен литий-железо-фосфатный аккумулятор, емкость которого не раскрывается.

Официальная премьера нового кроссовера Changan ожидается в третьем квартале текущего года. Дата старта продаж и цена пока неизвестны.

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Источник: CarNewsChina

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За РулемУшакова Ирина
Фото:CarNewsChina
13.05.2024
Фото:CarNewsChina
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