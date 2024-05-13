Гибрид или электромобиль на выбор: чем интересен этот новый «китаец»

В Китае Changan готовит к дебюту новый экологичный кроссовер Deepal S05

Автопроизводитель Changan готовит к выходу новый кроссовер Deepal, который будет доступен как в электрической, так и в EREV-версии с ДВС для выработки дополнительной электроэнергии. Новинка называется Deepal S05 (C857).

Это будет компактный пятиместный кроссовер со скрытыми дверными ручками и светодиодной оптикой. Габариты новинки таковы: длина – 4620 мм, ширина – 1900 мм, а высота – 1600 мм при колесной базе 2880 мм.

Deepal S05 (C857)

Полностью электрический вариант Deepal S05 получит электромотор XTDM40 мощностью 175 кВт (238 л.с.). А EREV-версия будет оснащена 1,5-литровым 98-сильным ДВС и электромотором XTDM38 мощностью 160 кВт (218 л.с.). В автомобиле будет установлен литий-железо-фосфатный аккумулятор, емкость которого не раскрывается.

Официальная премьера нового кроссовера Changan ожидается в третьем квартале текущего года. Дата старта продаж и цена пока неизвестны.

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Источник: CarNewsChina