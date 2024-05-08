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Эти машины в России заменит Москвич 8

Эксперт Житнухин: Москвич 8 заменит ушедшие из РФ Hyundai Santa Fe и Kia Sorento

Новый кроссовер Москвич 8 заменит в РФ аналогичные корейские модели, считает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Этот автомобиль станет российским аналогом моделей Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, которые официально больше не поставляют в РФ. Конкурентами модели можно назвать Chery Tiggo 8 и Geely Okavango, считает эксперт.

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Москвич 8 – семиместный кроссовер длиной 4824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Внешне его отличает массивная решетка радиатора со светодиодной оптикой. Модель получила просторный салон. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем GDI на 174 л.с. и 7-ступенчатым роботом.

В числе опций цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для телефона, система камер кругового обзора и прочее.

Москвич 8
Москвич 8

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный китайский кроссовер подешевел на 219 тыс. рублей за год продаж в России.

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Москвич
Количество просмотров 1
08.05.2024
Фото:Москвич
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