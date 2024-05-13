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Эти подключаемые гибридные модели автомобилей признаны самыми надежными

HotCars перечислил 10 самых надежных плагин-гибридных автомобилей в мире

Автомобильный портал HotCars составил рейтинг самых надежных подключаемых гибридных моделей 2024 года, получивших высокие оценки от JD Power. При этом были учтены рейтинги надёжности и обзоры от JD Power, стоимость первых 10 лет обслуживания от CarEdge и средние расходы на техобслуживание от RepairPal.

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На первом месте оказался Lexus RX 2024 года с рейтингом надежности J.D. Power на уровне 85 баллов из 100. Это самый дешевый в обслуживании роскошный PHEV, на его содержание владельцы тратят 540 долларов в год.

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На второй строчке находится Honda CR-Ve: FCEV 2025 года с рейтингом 82 балла и затратами на техобслуживание 407 долларов в год. Третью строчку занял плагин-гибридный BMW X5 2025 года с оценкой 82/100 и затратами 1166 долларов в год.

Топ-10 самых надежных плагин-гибридных автомобилей 2024–2025 модельных годов:

  • Lexus RX 2024 года
  • Honda CR-V e:FCEV 2025 года
  • BMW X5 2025 года
  • Mercedes-Benz A-Class 2024 года
  • Ford Escape PHEV 2024 года
  • Mercedes-Benz GLC-Class 2024 года
  • Mercedes-Benz S-Class 2024 года
  • BMW 330e 2024 года
  • Toyota RAV4 Prime 2024 года
  • BMW 7 Series 2024 года.

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Источник: HotCars

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
13.05.2024
Фото:Unsplash
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