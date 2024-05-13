Эти подключаемые гибридные модели автомобилей признаны самыми надежными
Автомобильный портал HotCars составил рейтинг самых надежных подключаемых гибридных моделей 2024 года, получивших высокие оценки от JD Power. При этом были учтены рейтинги надёжности и обзоры от JD Power, стоимость первых 10 лет обслуживания от CarEdge и средние расходы на техобслуживание от RepairPal.
На первом месте оказался Lexus RX 2024 года с рейтингом надежности J.D. Power на уровне 85 баллов из 100. Это самый дешевый в обслуживании роскошный PHEV, на его содержание владельцы тратят 540 долларов в год.
На второй строчке находится Honda CR-Ve: FCEV 2025 года с рейтингом 82 балла и затратами на техобслуживание 407 долларов в год. Третью строчку занял плагин-гибридный BMW X5 2025 года с оценкой 82/100 и затратами 1166 долларов в год.
Топ-10 самых надежных плагин-гибридных автомобилей 2024–2025 модельных годов:
- Lexus RX 2024 года
- Honda CR-V e:FCEV 2025 года
- BMW X5 2025 года
- Mercedes-Benz A-Class 2024 года
- Ford Escape PHEV 2024 года
- Mercedes-Benz GLC-Class 2024 года
- Mercedes-Benz S-Class 2024 года
- BMW 330e 2024 года
- Toyota RAV4 Prime 2024 года
- BMW 7 Series 2024 года.
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Источник: HotCars