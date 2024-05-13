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590 л.с., длина почти 5 м: подробности о новом мощном «китайце» за 3 млн рублей

В Китае представили технические характеристики кроссовера Avatr 07

В КНР представили технические характеристики кроссовера Avatr 07. CarNewsChina со ссылкой на документы китайского Минпрома пишет, что максимальная мощность Avatr 07 составляет 590 л. с., а его гибридная версия имеет запас хода на электротяге до 188 км.

У новинки будет четыре версии для рынка КНР. Полностью электрическая модификация начального уровня оснащена одним электромотором на задней оси, его максимальная мощность равна 338 л. с. Максимальная скорость – 200 км/ч. Полноприводная модификация электрического Avatr 07 оснащается двумя электродвигателями общей мощностью 590 л. с. Максимальная скорость также равна 200 км/ч.

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Гибридная версия получит один электродвигатель на задней оси мощностью 310 л. с., запас хода на электротяге составит 188 км. Под капотом у этой модификации находится 1,5-литровый двигатель от Changan мощностью 154 л. с. Гибрид с полным приводом оснащен двумя электромоторами общей мощностью 485 л. с.

Avatr 07 является среднеразмерным кроссовером, призванным стать конкурентом Tesla Model Y. Габариты авто 4825/1980/1620 мм при колесной базе 2940 мм. Avatr 07 на 75 мм длиннее, на 59 мм шире и на 4 мм ниже, чем Tesla Model Y.

Avatr 07 поступит в продажу в КНР в третьем квартале 2024 года. Цена составит 250 000-350 000 юаней (3,16 млн – 4,42 млн руб. по текущему курсу).

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Источник: CarNewsChina

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За РулемУшакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 1
13.05.2024
Фото:CarNewsChina
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