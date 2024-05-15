Хищение на крупную сумму: прокуратура взялась за разработчика электрокаров из РФ
Прокуратура Центрального района города Тольятти завела уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении российского производителя электромобилей Zetta.
По данным ведомства, с декабря 2017 года по декабрь 2019 года на расчетный счет ООО «Зетта», которое работало над созданием электромобиля, из федеральной казны перечисляли субсидии на возмещение части расходов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности на общую сумму свыше 284 млн руб.
Проверка показала, что соглашения, заключенные Минпромторгом РФ с ООО «Зетта», не были исполнены в установленные сроки. Они выполнены в объеме от 21% до 47%.
Фирму подозревают в хищении казенных денег на сумму свыше 1 млн руб. Заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
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Источник: пресс-служба прокуратуры Центрального района города Тольятти