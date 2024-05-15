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К 2030 году дойдет до 1,17 млн: в ГД предложили ежегодно повышать утильсбор

Депутаты ГД предложили Мишустину ежегодно повышать утильсбор на все авто

Комитет ГД по промышленности и торговле предложил индексировать утилизационный сбор для всей колесной техники каждый год. Такое предложение председатель комитета Владимир Гутенев направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Поднимать сбор предлагается с 2024 года по 2030 год. К тому времени утильсбор на легковые авто с двигателями на 1-2 л вырастет в четыре раза.

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Уже в текущем году платеж на машины с ДВС предлагается увеличить с 300,6 тыс. рублей до 556,1 тыс. рублей. К 2030 году утильсбор для них будет стоить 1,17 млн рублей. Повышение утильсбора затронет и электрокары: в 2024 году платеж предлагают увеличить до 1,1 млн рублей, а к 2030 году и вовсе до 2,23 млн рублей.

В комитете считают, что указанные меры помогут отечественным автопроизводителям.

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Источник: Ведомости

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
15.05.2024
Фото:Depositphotos
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