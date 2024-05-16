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Китайцы запустили новый бюджетный семейный бренд: цена до 3 млн рублей

В Китае состоялась презентация электрокроссовера Onvo L60 с запасом хода 1000 км

Китайский автопроизводитель Nio представил свой новый суббренд под названием ONVO. Его первой моделью стал электрический среднеразмерный кроссовер ONVO L60.

Nio позиционирует новую марку как семейную. Его первая модель ONVO L60 тоже, преимущественно, ориентирована на семейных клиентов.

Onvo L60
Onvo L60
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Бюджетному кроссоверу добавили крутых функций – и всего за 20 тысяч

Это «умный» купеобразный электрокроссовер с 900-вольтовой архитектурой. Поставки новинки начнутся в третьем квартале текущего года по цене от 219 900 юаней, или около 2,8 млн рублей по текущему курсу.

Характеристики ONVO L60 пока не раскрываются. При этом известно, что благодаря высоковольтной архитектуре и самому низкому среди серийных кроссоверов коэффициенту лобового сопротивления (0,229) была достигнута отличная энергоэффективность, и в сочетании с емким аккумулятором запас хода автомобиля превышает 1000 км по циклу CLTC. Также новинка сможет предложить возможности интеллектуального вождения.

Onvo L60
Onvo L60

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

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Источник: Автоновости дня

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За РулемУшакова Ирина
Фото:CarNewsChina
16.05.2024
Фото:CarNewsChina
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