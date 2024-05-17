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На Москвиче скоро начнут варить кузова Атома

Иван Соломин: первый кузов электрокара «Атом» сварят в конце 2024 года

На заводе «Москвич» к концу 2024 года планируется сварить первый кузов электромобиля Атом, сообщил маркетинговый директор бренда Иван Соломин.

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«В этом году мы произведем первый кузов, сваренный на заводе «Москвич». Это будет не окончательный вариант, так как это лишь часть производственного процесса. Мы надеемся показать хотя бы сваренный кузов к концу этого года», — сказал он.

Сейчас для испытаний платформы «Атом» используется кузов с аналогичными габаритами.

Летом 2023 года компания «Кама», производитель «Атома», подписала соглашение с заводом «Москвич» о производстве электромобилей «Атом» на московском автозаводе. Согласно контракту, Атом будет использовать услуги контрактной сборки, включая сварку, окраску и окончательную сборку, а также другие сопутствующие услуги.

О проекте создания электромобиля было объявлено в 2021 году, а в ноябре 2022 года стало известно, что он получил название «Атом». Первый функциональный прототип был представлен в мае 2023 года в Москве.

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Электромобиль с запасом хода в 500 км может разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд. Начало серийного производства и продаж электрокара запланированы на 2025 год.

Генеральный директор компании-разработчика электрокара Кама Игорь Поваразднюк назвал предварительную цену этого автомобиля - от 2,5 до 3,5 млн рублей, в зависимости от спроса.

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Источник: ТАСС

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Фото:АГН «Москва»
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Фото:АГН «Москва»
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