На Москвиче скоро начнут варить кузова Атома

Иван Соломин: первый кузов электрокара «Атом» сварят в конце 2024 года

На заводе «Москвич» к концу 2024 года планируется сварить первый кузов электромобиля Атом, сообщил маркетинговый директор бренда Иван Соломин.

«В этом году мы произведем первый кузов, сваренный на заводе «Москвич». Это будет не окончательный вариант, так как это лишь часть производственного процесса. Мы надеемся показать хотя бы сваренный кузов к концу этого года», — сказал он.

Сейчас для испытаний платформы «Атом» используется кузов с аналогичными габаритами.

Летом 2023 года компания «Кама», производитель «Атома», подписала соглашение с заводом «Москвич» о производстве электромобилей «Атом» на московском автозаводе. Согласно контракту, Атом будет использовать услуги контрактной сборки, включая сварку, окраску и окончательную сборку, а также другие сопутствующие услуги.

О проекте создания электромобиля было объявлено в 2021 году, а в ноябре 2022 года стало известно, что он получил название «Атом». Первый функциональный прототип был представлен в мае 2023 года в Москве.

Электромобиль с запасом хода в 500 км может разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд. Начало серийного производства и продаж электрокара запланированы на 2025 год.

Генеральный директор компании-разработчика электрокара Кама Игорь Поваразднюк назвал предварительную цену этого автомобиля - от 2,5 до 3,5 млн рублей, в зависимости от спроса.

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Источник: ТАСС