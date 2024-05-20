Тесла против Порше – снова обман?

Теслу уличили в подтасовке фактов на гонке Cybertruck против Porsche 911

В Сети появилось видео, авторы которого стремятся показать, что компания Tesla не была честна в отношении результатов, показанных электрическим пикапом Cybertruck в драг-рейсе против Porsche 911. Напомним, в опубликованном Теслой ролике Сайбертрак с прицепом, на который погружен спорткар Porsche 911, обгоняет точно такой же Porsche 911 в гонке по прямой.

У журналистов издания MotorTrend закрались сомнения в корректности условий этой дуэли. Издание на собственные деньги приобрело Cybertruck (продается в США с конца прошлого года) и Porsche 911 Carrera T, чтобы воссоздать гонку. Стоит заметить, что модификацию «девятьсот одиннадцатого» Тесла в своем промо-ролике не раскрывала, но журналисты сделали «обоснованное предположение, чтобы быть как можно точнее». Также был учтен вес пилотов, участвующих в шести парных тестовых заездах на четверть мили.

Удивительно, но в «переснятом» варианте победа каждый раз оказывалась за Porsche. В первом заезде «штутгартец» оторвался лишь на 0,2 секунды, но в финальной гонке – уже на 0,7 секунды, показав время 12,2 секунды и скорость 116,4 миль/ч. У отягощенного прицепом Сайбертрака в этом заезде – лишь 12,9 секунды и 104,6 миль/ч. Да и лучшее время Теслы – только 12,7 секунды.

Тесла утверждала, что может опередить Порше даже так – с прицепом, на котором стоит еще один Порше

Кстати, при просмотре оригинального видео от Tesla некоторые зрители выразили сомнения относительно дистанции, утверждая, что то была гонка не на четверть мили, а на одну восьмую, где у электромобиля было присущее ему преимущество резкого старта. Позже ведущий инженер проекта Cybertruck рассказал, что Tesla никогда и не пыталась участвовать в гонке с Porsche на четверть мили, отмечает издание...

Что ж, MotorTrend воссоздали и заезды на 1/8 мили – и даже здесь показанные результаты вызвали новые вопросы. Первый заезд окончился победой Теслы (8,1 секунды против 8,2 у Порше), однако в последней попытке 911-й показал 7,9 секунды, тогда как Cybertruck – аж 8,3 секунды... Получается, Тесла и тут «приукрасила» действительность?

Теслу, равно как и ее основателя Илона Маска, далеко не в первый раз ловят на сомнительных рекламных ходах, однако оказываются ли они минусом в репутации компании или все же скандальным плюсом – вопрос неоднозначный не менее, чем сами эти рекламные ходы... Да и результаты Сайбертрака с пристегнутым к нему прицепом с Порше, как ни крути, не могут не потрясать.

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Источник: Motor1

Видео: MotorTrend Channel