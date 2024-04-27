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Абсолютно все Cybertruck отозваны: Tesla будет исправлять обнаруженный дефект

Tesla отозвала весь тираж Cybertruck из-за неисправной педали акселератора

Американская компания Tesla отзывает все 3878 тыс. экземпляров отгруженных Cybertruck из-за риска аварии в связи с неисправностью педали акселератора. Об этом сообщает Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA).

Сообщения о проблемах с педалью акселератора Cybertruck появились несколько недель назад, по этой причине поставки грузовиков были приостановлены на период разбирательств.

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Tesla Cybertruck сломался сразу после выезда из автосалона (видео)

В Tesla подтвердили, что педаль может сместиться, соскользнуть вверх и застрять в обшивке пространства для ног. После проведения ряда тестов в компании приняли решение отозвать модели. Выяснилось, что была несанкционированно введена смазка для облегчения сборки компонентов накладки на педали акселератора. В итоге смазка ослабила фиксацию накладки на педали.

В Tesla намерены заменить или переделать педаль акселератора на всех выпущенных Cybertruck, в настоящее время начата сборка машин с новой педалью акселератора, параллельно производится ремонт транспортных средств в центрах доставки.

Напомним, ранее Tesla отозвала программное обеспечение всех своих автомобилей из-за слишком маленького размера шрифта предупреждающих сигналов.

Источник: InsideEVs

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Tesla
Количество просмотров 1
27.04.2024
Фото:Tesla
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