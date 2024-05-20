Это El Lada! В продаже появилась редчайшая серийная модель

В Оренбурге на продажу выставили редкий российский электромобиль El Lada

На автомобильных классифайдах возник крайне интересный экземпляр – электромобиль El Lada. Продавец сообщает, что машина находится в отличном состоянии. Пробег на одной зарядке составляет 150 км, установлен подогрев силовых батарей для увеличения пробега зимой, а также есть возможность поставить дополнительную батарею. Электрокар находится в Оренбурге.

El Lada

За исключением «электромобильной» начинки, в остальном это вполне обычный универсал Лада Калина. Есть электроусилитель руля, две подушки безопасности, АБС. Автомобиль выпущен в 2012 году, пробежал с тех пор 45 тысяч км, сменил трех владельцев, в ДТП не участвовал.

El Lada

Напомним, разработанная АВТОВАЗом на шасси обычной Калины первого поколения El Lada была первым серийным российским электромобилем. По данным Википедии, разработка обошлась в 10 млн евро, впервые машину показали публике в 2011 году.

El Lada

Машины предназначались для таксопарков Ставропольского края и дилеров Lada в Центральном и Южном федеральных округах. Всего было выпущено около 100 машин, но около 40 экземпляров, по некоторым данным, остались на заводе.

El Lada

На начало 2013 года стоимость серийного образца составляла 1,25 млн рублей, то есть около 30 тысяч евро. Экземпляр, в 2024 году выставленный на продажу в Оренбурге оценивается продавцом в 850 тысяч рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Авито