Эксперт Холодов назвал условие для востребованности этого автомобиля в России

Член общественной палаты Холодов рассказал, почему Атом будет востребован в РФ

Первый отечественный электромобиль Атом будет востребован на рынке при условии наличия необходимой инфраструктуры, к тому же он будет практичнее китайских аналогов. Такое мнение в беседе с Информационным агентством RuNews24 озвучил член общественной палаты, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

Российский электрокар Атом

«По всему практичный электромобиль даже в сравнении с китайскими. Хочу сказать, что китайские электромобили не очень хорошо выживают в российских климатических условиях. Их разработчики не знают, что такое наши морозы, из-за чего возникают большие проблемы в эксплуатации», – подчеркнул собеседник агентства.

По мнению Холодова, дефицит бюджетных автомобилей на рынке России является основной проблемой, причем не только электромобилей.

«У нас все больше предлагаются какие-то люксовые варианты. Поэтому если вдруг появится на рынке бюджетный электромобиль, который будет доступен по цене, то он, несомненно, станет популярен. Однако нельзя забывать об одновременном развитии инфраструктуры, то есть, СТО и электрозаправочных станций, иначе даже самый лучший автомобиль будет бесполезен», — убежден эксперт.



Российский электрокар Атом

Напомним, проект создания первого отечественного электромобиля Атом получил поддержку от Российского фонда прямых инвестиций. В создании электромобиля участвует партнер из Китая, а дизайн разрабатывала итальянская компания.

По словам генерального директора компании «Кама» Игоря Поваразднюка, запаса хода Атома хватает на 500 км, для разгона до 100 км/ч электрокару потребуется 8 секунд, его габариты: 3995х1780х1615 мм. Дизайн автомобиля разрабатывался итальянской компанией.

Согласно прогнозам, в продажу автомобиль В-класса поступит не раньше 2025 года, предварительно его цена будет стартовать от 2,5 млн рублей. В экспертном сообществе отмечают, что отечественный электромобиль будет востребован у россиян благодаря доступной цене и функционалу.

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Источник: runews24.ru