Новую платформу Атома показали в приложении

Платформу Атома представили на IX конференции ЦИПР–2024 в Нижнем Новогороде

На IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая, бренд электромобилей Атом представил свою новую платформу.

Это первая в России серийная платформа для электромобилей, доступная для детального изучения участникам конференции через приложение с дополненной реальностью.

Благодаря дополненной реальности участники конференции могут увидеть разные слои будущего электромобиля: батарею, электродвигатель, высоковольтную систему, а также интерьер и экстерьер.

Платформа Атома была разработана за один год с участием около 200 сотрудников и включает в себя основание, шасси, высоковольтную систему, электрику и электронику. Осенью 2023 года были собраны 13 экземпляров, среди которых платформы с классическим рулевым управлением и системой управления по проводам.

Испытания платформы проводятся на функциональных прототипах (мулах), которые тестируются на полигонах НАМИ в Московской области и на дорогах общего пользования в Набережных Челнах. Цель — убедиться, что разработанная конструкция выдерживает российские условия эксплуатации.

Это опытные машины-агрегатоносители, собранные с использованием кузовов серийных автомобилей. Поскольку Атом только разрабатывает свой первый электромобиль, на платформу установили кузов схожего по габаритам серийного автомобиля, для чего его пришлось буквально перекроить.

Цель испытаний - убедиться в качестве и надежности конструкции в российских условиях эксплуатации. Проведение тестов продлится до конца 2024 года.

Внутри — только руль и сиденья, без «удобств». Это обычная практика: многие автопроизводители используют аналогичный подход для тестирования функциональных прототипов кузовов автомобилей-одноклассников.

Одновременно с этим разрабатываются другие компоненты Атома — от операционной системы до кузова. Первые опытные образцы кузовов появятся в конце года.

Между тем, российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует привлечь в проект электромобиля «Атом» китайских партнеров.

Справка

Атом — первый в России серийный электромобиль, предлагающий обширные возможности для персонализации. Он создан для того, чтобы приносить владельцу радость и стать незаменимым спутником, подобно смартфону. Такая концепция определяет сущность Атома как электромобиля-гаджета.