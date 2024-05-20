Китайцев хотят заинтересовать проектом «Атом»

РФПИ хочет привлечь китайских партнеров к проекту электромобиля «Атом»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует инвестировать в проект электромобиля «Атом» и привлечь к нему китайских партнеров, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.

«Мы объявляем о наших инвестициях в электромобиль "Атом" совместно с Росатомом и КАМАЗом. Также мы планируем привлечь китайских партнеров. Мы уверены, что "Атом" станет очень востребованным среди российских потребителей», - сказал он.

Напомним, проектом электромобиля «Атом» занимается АО «Кама», зарегистрированное в августе 2021 года с участием гендиректора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина и предпринимателя Рубена Варданяна. Позже акционерами компании стали КАМАЗ и Росатом.

В мае 2023 года в Москве продемонстрировали первый рабочий прототип. Электромобиль с запасом хода 500 км способен разогнаться до 100 км/ч за 8 секунд.

Серийное производство планируют организовать на автозаводе «Москвич», а начало продаж электрокара намечено на 2025 год. Планируется выпускать от 75 тысяч машин в год.

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Источник: Interfax