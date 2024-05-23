Представлена новая версия Dacia Duster
Первый кроссовер Dacia Duster Electric был разработан компанией «Металлпласт» на базе дизельного Дастера, который подлежал утилизации.
Переделка румынского кроссовера обошлась более чем в 150 000 евро (около 14,7 млн руб.), а процесс трансформации длился около двух лет.
Превращённый в электромобиль Duster стал тестовой машиной для обкатки технологии переоборудования в компании «Металлпласт», занимающейся литьем пластика (серийные и нестандартные детали).
Благодаря дооснащению Duster 1,5 dCi превратился в первый электрический Duster. Модель была выставлена на POLI AutoFEST 2024 — мероприятии для автолюбителей.
Технические характеристики Dacia Duster Electric
- пневматическая подвеска;
- двигатель Nissan Leaf мощностью 215 л.с.;
- запас хода – 350 км;
- от 0 до 100 км/ч разгоняется за 11-12 секунд;
- вес – 1700 кг.
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Источник: EVmarket
Отзывы о Renault Duster (25)
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету