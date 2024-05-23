Представлена новая версия Dacia Duster

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Первый кроссовер Dacia Duster Electric был разработан компанией «Металлпласт» на базе дизельного Дастера, который подлежал утилизации.

Переделка румынского кроссовера обошлась более чем в 150 000 евро (около 14,7 млн руб.), а процесс трансформации длился около двух лет.

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Превращённый в электромобиль Duster стал тестовой машиной для обкатки технологии переоборудования в компании «Металлпласт», занимающейся литьем пластика (серийные и нестандартные детали).

Благодаря дооснащению Duster 1,5 dCi превратился в первый электрический Duster. Модель была выставлена на POLI AutoFEST 2024 — мероприятии для автолюбителей.

Автобусы на автопилоте – это не будущее, это уже настоящее

Технические характеристики Dacia Duster Electric

  • пневматическая подвеска;
  • двигатель Nissan Leaf мощностью 215 л.с.;
  • запас хода – 350 км;
  • от 0 до 100 км/ч разгоняется за 11-12 секунд;
  • вес – 1700 кг.

Источник: EVmarket

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 9
23.05.2024
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+18