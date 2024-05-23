Представлена новая версия Dacia Duster

Первый электрический Дастер получил мотор от Nissan Leaf

Первый кроссовер Dacia Duster Electric был разработан компанией «Металлпласт» на базе дизельного Дастера, который подлежал утилизации.

Переделка румынского кроссовера обошлась более чем в 150 000 евро (около 14,7 млн руб.), а процесс трансформации длился около двух лет.

Превращённый в электромобиль Duster стал тестовой машиной для обкатки технологии переоборудования в компании «Металлпласт», занимающейся литьем пластика (серийные и нестандартные детали).

Благодаря дооснащению Duster 1,5 dCi превратился в первый электрический Duster. Модель была выставлена на POLI AutoFEST 2024 — мероприятии для автолюбителей.

Технические характеристики Dacia Duster Electric

пневматическая подвеска;

двигатель Nissan Leaf мощностью 215 л.с.;

запас хода – 350 км;

от 0 до 100 км/ч разгоняется за 11-12 секунд;

вес – 1700 кг.

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Источник: EVmarket