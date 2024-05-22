Линейка Evolute пополнится моделью с интересным названием

Завод «Моторинвест» зарегистрировал название новой модели автомобиля — i-Bat

Пока электромобили Evolute готовятся примерить батарею российской разработки, собирающий эти машины завод «Моторинвест» зарегистрировал новую торговую марку – i-Bat. Источник, обративший внимание на появление охранных документов в базе Роспатента, уточняет, что новое наименование зарегистрировано по классу автомобилей.

Напомним, предприятие «Моторинвест» расположено в Липецкой области и ведет крупноузловую сборку автомобильной техники из поставляющихся из Китая машинокомплектов.

Evolute i-Bat – пока нам известно только название...

В настоящее время в линейку принадлежащего заводу бренда Evolute входят электрические седаны i-Pro, кроссоверы i-Joy, i-Sky и i-Jet, минивэны i-Van, а также гибридные кроссоверы i-Space. Все эти машины – по факту модели концерна DFSK (Dongfeng Sokon Automobile) с измененными эмблемами и шильдиками.

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Источник: Автопоток