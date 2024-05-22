Российский аккумулятор для электрокаров проходит тестирование

Кроссоверы Evolute i-Joy скоро получат батарею российской разработки

Электромобили становятся все более востребованными, поэтому становится важным развитие инфраструктуры и технологий, связанных с электромобилями.

Компания «Системы автономной энергии» (входящая в состав ГК «Итэлма») представила обновленную тяговую батарею, разработанную специально для городского кроссовера Evolute i-Joy.

Используя передовые технологии и компоненты отечественного производства, новая батарея превосходит предыдущие версии по многим параметрам. Ее емкость составит более 60 кВт*ч, что на 10 кВт*ч больше, чем у предыдущей модели. Это обеспечит автомобилю запас хода до 480 км по циклу WLTP.

Важно, что батарея адаптирована к условиям эксплуатации в России. Учитывая дорожные и климатические особенности, она оборудована системой быстрой зарядки и теплообменником для работы при экстремальных температурах до минус 40 градусов.

Это позволит водителям использовать электромобиль без ограничений даже в суровые холода.

После успешного завершения тестов новые батареи будут устанавливать на электромобили Evolute i-Joy. В перспективе эти батареи появятся и на других моделях линейки Evolute, производимых в Липецкой области, включая седан i-Pro, кроссоверы i-Sky и i-Jet, минивэн i-Van, а также гибридный кроссовер i-Space.

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Источник: ТАСС