До 2 млн рублей: такую скидку можно получить при покупке автотранспорта

Минпромторг: покупателям электрогрузовиков предоставят скидки до 2 млн рублей

До 2 млн рублей смогут сэкономить в России покупатели легких и средних грузовиков и автобусов на электрической тяге. Соответствующую меру поддержки разработали в Минпромторге, вопрос обсуждался на круглом столе 21 мая.

Уже в ближайшее время инициатива будет закреплена на законодательном уровне. Речь идет о том, что размер скидки на легковой электромобиль останется прежним – 925 тыс. рублей, но предоставлять ее будут только тем покупателям, которые сделали выбор в пользу транспорта отечественного производства.

С целью повышения спроса на электрокары в России Минпромторг кроме скидок на их покупку (с 625 тыс. до 925 тыс. рублей) планирует расширить льготу на коммерческий транспорт и автобусы. Скидки на такой вид транспорта могут достигать 2 млн рублей.

«Поддержка локализованной продукции – наш приоритет. Но надо соблюдать баланс, чтобы достигать целевых показателей по внедрению в России электротранспорта», – подчеркнул врио директора департамента автомобильной промышленности Минпромторга Алексей Цылев.

В свою очередь, министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев предложил следующую формулу: чем выше локализация, тем больше мер поддержки со стороны государства должны получать производители. Эти меры позитивно скажутся на доступности электромобилей.

Средняя стоимость нового электрокара на рынке России составляет 6 млн рублей, подержанного – 3 млн рублей. Но ощущается нехватка необходимой инфраструктуры, а при сохранении текущей динамики на рынке к 2030 году дефицит электрических зарядных станций (ЭЗС) станет по-настоящему острым. Кроме того, нет четкого регламента размещения ЭЗС в жилых домах, как новых, так и уже построенных, уточнил представитель КАМАЗа Рустам Мамдеев.

Гендиректор производителя коммерческого электротранспорта Илья Рашкин попросил рассмотреть возможность проезда машин с грузами по выделенным полосам. Для логистических компаний это станет решающим аргументом в пользу использования электромобилей, подчеркнул Рашкин.

Средняя стоимость часа зарядки на ЭЗС сегодня составляет 22 рубля, без субсидий со стороны государства цена была бы выше. А если меры поддержки расширить, на зарядку машин, в среднем, будут тратить 16,6 руб. в час, оперирует цифрами гендиректор производителя ЭЗС Андрей Гурленов. Кроме того, необходимы допсубсидии на оборудование, льготные займы и бесплатный эквайринг.

Все предложения, прозвучавшие на круглом столе, войдут в резолюцию, и затем ее направят на рассмотрение ответственных ведомств, заверил зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Парламентская газета