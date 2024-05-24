Все дорожные камеры в России подлежат сертификации — глава Союза пассажиров Янков

Союз пассажиров: ГОСТы для дорожных камер в РФ носят рекомендательный характер

Все ГОСТы для дорожных видеокамер в России носят рекомендательный, а не обязательный характер, но институт сертификации никто не отменял. Такое мнение в эфире Общественной Службы Новостей озвучил председатель Союза пассажиров, член общественного Совета при Минтрансе России Кирилл Янков.

Напомним, 1 сентября 2024 года вступят в силу новые федеральные правила применения дорожных камер. Соответствующий документ Минтранс согласовал ранее с властями субъектов РФ, МВД и бизнес-сообществом.

Комментируя решение властей, Янков напомнил, что в России принятые ГОСТы носят рекомендательный характер.

«Во-первых, ГОСТы в нашей стране не носят всеобъемлющий, обязательный характер. Если бы всю продукцию можно было бы выпускать в соответствии с ГОСТом, внедрение новой продукции было бы в десять раз медленнее. Поэтому ГОСТы носят рекомендательный характер. При этом никто не отменял институт сертификации», – подчеркнул эксперт.

Видеокамеры фиксации нарушений, используемые на российских дорогах общего пользования, могут не соответствовать ГОСТу, при этом они подлежат обязательной сертификации и освидетельствованию, резюмировал Янков.

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Источник: Общественная служба новостей