Продажи электрокаров с пробегом в России резко выросли

«Автостат»: продажи подержанных электромобилей в России выросли на 36% в апреле

В прошлом месяце россияне купили 1111 подержанных электрокаров, что на 36% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Аналитики агентства «Автостат» отмечают, что в текущем году вторичный рынок электромобилей тоже показывает рост от месяца к месяцу и относительно марта вырос на 8%.

Более 30% всех купленных в середине весны подержанных электромобилей пришлось на марку Nissan (377 реализованных электрокаров). В топ-3 вошли также Tesla (271 ед.) и Zeekr (109 ед.), по другим маркам объемы были ниже 100 единиц.

Среди моделей самым продаваемым в РФ б/у электрокаром стал японский Nissan Leaf, на втором месте американская Tesla Model 3, на третьем китайский Zeekr 001.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый японский кроссовер, цена которого поражает.

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Источник: Автостат