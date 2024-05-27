Этот электрический 228-сильный кроссовер с багажником 583 л стоит меньше ₽2 млн

В Китае стартовали предпродажи электрического кроссовера Neta L за ₽1,7 млн

Принадлежащая китайской компании Hozon Auto марка Neta начала предпродажи своего нового электрокроссовера Neta L. Автомобиль доступен в трех комплектациях по цене от 140 000 юаней (примерно 1,7 млн рублей по текущему курсу).

Neta L это пятиместный кроссовер, он построен на базе платформы Neta Shanhai 2.0. Габариты автомобиля: 4770×1900×1660 мм при колесной базой 2810 мм. Объем багажника равен 583 л, его можно увеличить до 1434 л при сложенных задних сиденьях.

Neta L

Для Neta L 2024 года были расширены функции помощи при вождении. В их число входит мониторинг слепых зон, автономная помощь при парковке и автоматическое экстренное торможение.

Автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 170 кВт (228 л.с.)/310 Нм и аккумуляторными батареями Shenxing CATL емкостью 68 кВт•ч. Запас хода равен 510 км. Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Аккумулятор с 10 до 80% можно зарядить за 21 минуту.

Neta L

В оснащение входит 16 динамиков, аудиосистема в подголовниках, быстрая беспроводная зарядка для смартфонов и помощник с искусственным интеллектом. Среди особенностей авто можно отметить сиденья с подножками и режимом невесомости, 8-точечным массажем, вентиляцией и обогревом.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: carnewschina.com