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На обслуживание этого популярнейшего электрокара придется потратить почти 1 млн

Аналитики подсчитали расходы на владение автомобилем Tesla Model Y

За пять лет на обслуживание электрокара Tesla Model Y придется потратить 3,93 млн рублей по данным маркетингового агентства НАПИ.

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Так, каждый километр будет стоить в 39,32 рубля. За год, при пробеге 20 тыс. км, расход составит 786,4 тыс. рублей, а за пять лет набежит уже 3,93 млн рублей. Автомобиль в исследуемой комплектации Standard Range стоит 6,4 млн рублей.

Tesla Model Y
Tesla Model Y

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В стоимость владения входят страховки ОСАГО и каско, замена шин, бензин, ремонт и налоги. При расчетах учитывалось владение Tesla Model Y в Москве при среднем пробеге в 20 тыс. км в год.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Tesla
Количество просмотров 1
29.05.2024
Фото:Tesla
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