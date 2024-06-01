Еще одной культовой модели, превращенной в электромобиль, вернут ДВС

Городскую модель Fiat 500e переведут с электричества обратно на бензин

Все больше производителей «откатывают» свои стратегии от чистой электрической энергии к двигателям внутреннего сгорания. И если в случае с Aston Martin это можно было хотя бы отчасти объяснить стремлением следовать породе, то в случае с малышом Fiat 500 дело совсем в другом: автопром готов признать, что электромобили слегка переоценены.

Fiat 500

Предыдущее поколение Fiat 500 по-прежнему выпускается и продается на некоторых рынках в гибридном варианте, но вот новейшая «пятисотка» изначально была только электромобилем Fiat 500e. Но теперь материнская компания Stellantis заявила, что с 2026 года появится гибридная версия, она будет выпускаться на заводе Mirafiori в Италии.

Интерьер Fiat 500

В автомобильной прессе США, которые являются для модели одним из основных рынков сбыта, небезосновательно прогнозируют, что гибридная машина окажется существенно дешевле «электрички», за которую сейчас просят 34 095 долларов без учета опций.

А ведь всего лишь в июне 2021-го гендиректор Оливье Франсуа заявлял: «наш долг — как можно скорее вывести на рынок электромобили, которые стоят не дороже машин с ДВС. Это наш самый большой проект. Между 2025–2030 годами наша линейка постепенно станет чисто электрической». По словам Франсуа, Fiat 500 был сделан сугубо электрическим, потому что «мир больше не может идти на компромиссы».

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Источник: Motor1