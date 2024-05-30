У этого кроссовера рекордный запас хода, а мощность может достигать 326 л.с.

Audi презентовала новый кроссовер Q6 e-tron Performance с запасом хода 641 км

Немецкий автопроизводитель Audi представил новую версию электромобиля Q6 e-tron Performance. Несмотря на то что новинка не отличается мощью, она лидирует в линейке по запасу хода. Автомобиль способен проехать на одном заряде батареи до 641 км благодаря аккумулятору емкостью 100 кВт-ч. Это на 16 км больше, чем у предыдущих версий.

Под капотом Q6 e-tron Performance стоит двигатель мощностью 306 л.с., с функцией Launch Control мощность может временно достигать до 326 л.с. Чтобы разогнаться до 100 км/ч, автомобилю понадобится 6,6 секунды, максимальная скорость составляет 210 км/ч. Привод – задний, по словам представителей компании, автомобиль может буксировать до 2 тонн.

Audi Q6

В рамках новой стратегии Audi намерена обозначать свои модели с наибольшим запасом хода Performance. В части расширения линейки электромобилей это первый шаг с акцентом на дальность поездки. Что касается цены, то она стартует от 71 950 евро (порядка 6,9 млн рублей по актуальному курсу). Стоит отметить, что эта цена на 6 тысяч евро дешевле, чем полноприводная версия с мощностью 388 л.с.

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Источник: audi-mediacenter.com