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Audi A8 2000 г. в. продают в России за 12 млн рублей: что в ней особенного

В Кирове продают Audi A8 2000 года выпуска с пробегом 4678 км за 12 млн рублей

В Кирове собственник продает практически новый седан Audi A8, которому скоро стукнет 24 года. Машину с пробегом всего 4678 км выставил на продажу коллекционер, решивший сменить концепцию своего автомобильного музея. Изначально этот А8 в 2000 году был заказан топ-менеджером нефтегазовой компании, но практически все время простоял в гараже.

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Состояние автомобиля практически идеальное, что подтверждают многочисленные снимки. Редкая комплектация включает двигатель V8 объемом 4,2 л, полный привод quattro, богатую отделку салона светлыми тонами и деревом.

Интерьер авто остался практически без изменений. За машину собственник планирует выручить 12 млн рублей. Коллекционер намерен в дальнейшем сосредоточиться на автомобилях Mercedes-Benz, так как эти машины больше соответствуют новой концепции его музея.

Audi A8
Audi A8

Ранее «За рулем» перечислил самые популярные китайские кроссоверы в России.

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Источник: Auto.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:auto.ru
Количество просмотров 1
06.05.2024
Фото:auto.ru
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Отзывы о Audi A8 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Audi A8  2001
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Машина S8 вроде в возрасте-но до сих пор актуальна! чувствуется КЛАСС машины! Тех.параметры, инновации и комфорт на высоте! Если шаришь в мат.части-недорога в обслуге(в сервисе за шилдик S натянут так что календарь майя будет ничто!!)!

Недостатки:

Если достанется живая машина-явных недостатков не будет!! При владении будете молодеть при каждой заводке!

Комментарий:

S-ку обычно насилуют потом скидывают(осматривайте,испытывайте(особенно АКПП) внимательней) ну и конечно(не бита, не крашена-машина детей в школу возить и ПАПУ на работу)На ней просто невозможно спокойно ездить..(эта подлецко-шайтанская электро педаль постоянно тебя подтягивает за правую ногу!!! И конечно же эта машина не для Пердунов!! Это мэшин провокатион!! Чуть газу дал и в тебе(в любом) просыпается бес(будь он трижды неладен!!)...-по себе знаю....(будешь дрейфить после 2200об/мин получишь пинок в мягко сидящее и нагретое место!!)

+3