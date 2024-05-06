Audi A8 2000 г. в. продают в России за 12 млн рублей: что в ней особенного

В Кирове продают Audi A8 2000 года выпуска с пробегом 4678 км за 12 млн рублей

В Кирове собственник продает практически новый седан Audi A8, которому скоро стукнет 24 года. Машину с пробегом всего 4678 км выставил на продажу коллекционер, решивший сменить концепцию своего автомобильного музея. Изначально этот А8 в 2000 году был заказан топ-менеджером нефтегазовой компании, но практически все время простоял в гараже.

Состояние автомобиля практически идеальное, что подтверждают многочисленные снимки. Редкая комплектация включает двигатель V8 объемом 4,2 л, полный привод quattro, богатую отделку салона светлыми тонами и деревом.

Интерьер авто остался практически без изменений. За машину собственник планирует выручить 12 млн рублей. Коллекционер намерен в дальнейшем сосредоточиться на автомобилях Mercedes-Benz, так как эти машины больше соответствуют новой концепции его музея.

Audi A8

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Источник: Auto.ru