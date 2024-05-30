Что делать, если вас сбил электросамокат — объясняет автоюрист

Юрист Воропаев объяснил, почему при ДТП с электросамокатом важно сделать его фото

Первое, что нужно сделать, если вас сбил электросамокат – сфотографировать пользователя и его транспорт или хотя бы запомнить цвет средства индивидуальной мобильности (СИМ), чтобы можно было выяснить, какой компании он принадлежит. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Затем нужно попытаться найти свидетелей и позвонить в полицию или ГАИ, они заведут дело в отношении нарушителя. Наезд на пешехода классифицируется как ДТП; если электросамокат имеет объем двигателя больше 250 куб/см, он относится к категории мопедов, а на его управление нужны права, уточнил Воропаев.

ПДД действуют в отношении всех участников дорожного движения, поэтому пользователь СИМ обязан сам обратиться в ГАИ и оставаться на месте аварии до приезда представителей ведомства, подчеркивает юрист.

«Если после столкновения остались какие-то обломки, их нельзя убирать: нужно, наоборот, огородить их от прохожих, чтобы потом у правоохранителей сложилась более точная картина аварии», – объясняет эксперт.

За наезд на пешехода наказание в отношении самокатчика зависит от объема двигателя самоката, если он меньше 250 куб. см, самокат считается СИМ. В этом случае нарушителю грозит штраф до 1,5 тыс. рублей, отмечает Воропаев.

«Если объем двигателя больше 250 куб. см, то это уже мопед "со всеми вытекающими". За скрытие с места ДТП грозит лишение прав всех категорий на срок от года до полутора лет либо арест до 15 суток», – уточняет автоюрист.

Если у пострадавшего вред здоровью оценивается как легкий, пользователя СИМ накажут штрафом в размере 2,5-5 тыс. рублей. За среднюю степень тяжести вреда здоровью отберут права на 1,5-2 года и выпишут взыскание в размере от 10 до 25 тыс. рублей. В случае нанесения тяжелого вреда здоровью, это уже уголовная ответственность (ст. 264 Уголовного кодекса РФ), подчеркивает Воропаев.

Иногда в аварии с СИМ виноват пешеход, в этом случае нужно собрать доказательную базу (фото, видео, показания свидетелей). Кроме того, составить подробную схему аварии.

Воропаев обращает внимание на тот факт, что в случае аварии с вредом для здоровья пешехода пользователей СИМ лишат прав не только на категорию М, но и на легковое или грузовое авто. Причем нарушителей отстранят от управления транспортом, поэтому не стоит нарушать ПДД, включая скоростной режим, подытожил юрист.

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Источник: otr-online.ru