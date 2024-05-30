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Tesla в проигрыше? Китай захватит рынок электромобилей Евросоюза при этом условии

Китай может обогнать Tesla на рынке Европы по продаже электромобилей

Показатели продаж китайских электромобилей могут побить данные по реализации Tesla, если Китай выведет на рынок Европы дополнительное количество моделей. Такой прогноз экспертов обнародовал Reuters.

На текущий момент у электромобилей из Китая на европейском рынке пока скромные показатели. Потребителям не известно большинство китайских брендов, кроме продукции автопроизводителя MG – ранее компания принадлежала BMW.


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При этом аналитики отмечают быстрый рост продаж, которые могут увеличиться кратно в случае появления на рынке новых моделей. Отмечается, что продажи автомобилей бренда BYD в 2023 году выросли в три раза и достигли 15 тыс. экземпляров. Производитель запустил шесть новых моделей на рынке Европы, продукция BYD присутствует на авторынках 20 стран, отмечает Reuters со ссылкой на источник в компании.

В планах другого производителя – Great Wall – в течение пяти последующих лет выпускать на рынок Европы по одной новой модели в год. Chery намерена представить восемь моделей внедорожников в течение ближайших двух лет. При этом отмечается, что у Tesla хорошо продаются только две модели средней ценовой категории – Tesla 3 и Tesla Y. Но и их продажи в Европе в последнее время падают.

Представитель Норвежской ассоциации электромобилей Кристина Бу подчеркнула, что китайские бренды не только адаптируют электромобили для экспорта, но и с нуля разрабатывают модели специально для европейского рынка.

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Источник: Reuters

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
30.05.2024
Фото:Unsplash
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