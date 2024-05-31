Очень дорого: во сколько обходится владение электромобилем в крупных городах

Аналитики подсчитали расходы на владение электрокаром Volkswagen ID.6

Затраты на содержание электрокара Volkswagen ID.6 в Краснодарском крае оказались выше, чем в Москве и Петербурге, информирует маркетингового агентство НАПИ со ссылкой на данные собственного анализа стоимости владения.

Стоимость владения этой машиной за пять лет эксплуатации в Петербурге равна 3,06 млн рублей, в Москве 3,09 млн рублей, а в Краснодарском крае – 3,13 млн рублей. Техобслуживание этого электрического кроссовера дороже всего обойдется в российской столице – затраты за пять лет в столице составят 24,4 тыс. рублей против 21,6 тыс. рублей в Петербурге и Краснодаре.

Volkswagen ID.6

На текущий ремонт в Москве придется потратить 103,7 тыс. рублей, а в двух других городах 101,2 тыс. рублей.

Но в Краснодарском крае дороже будет стоить электричество: за зарядки на быстрых зарядных станциях при общем пробеге в 75 тыс. км там придется заплатить 245 тыс. рублей против 242,8 тыс. рублей в Петербурге и 205,2 тыс. рублей в Москве.

Интерьер Volkswagen ID.6

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Источник: НАПИ