В Китае анонсировали купеобразный седан в стиле Tesla

Haopin представил четырехдверное купе GT с запасом хода 710 км

Китайская компания Haopin представила «четырехдверное купе» GT с запасом хода 710 км. Среднеразмерное купе базируется на 800-вольтовой электросистеме, автомобиль создан на платформе AEP 3.0.

Спереди у машины нет радиаторной решетки, вместо нее сплошная панель. У Haopin GT тонкие фары и задние фонари. На заднем бампере расположен диффузор, он подчеркивает динамические возможности автомобиля.

Haopin GT

Подробные технические характеристики новинки не раскрываются до официальной премьеры, она пройдет 6 июня 2024 года. При этом уже известно, что автомобиль получит интеллектуальную систему помощи водителю.

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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Источник: Autohome.com.cn