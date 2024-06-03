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В Китае анонсировали купеобразный седан в стиле Tesla

Haopin представил четырехдверное купе GT с запасом хода 710 км

Китайская компания Haopin представила «четырехдверное купе» GT с запасом хода 710 км. Среднеразмерное купе базируется на 800-вольтовой электросистеме, автомобиль создан на платформе AEP 3.0.

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Спереди у машины нет радиаторной решетки, вместо нее сплошная панель. У Haopin GT тонкие фары и задние фонари. На заднем бампере расположен диффузор, он подчеркивает динамические возможности автомобиля.

Haopin GT
Haopin GT

Российский рынок кроссоверов пополнился еще одним добротным экземпляром

Подробные технические характеристики новинки не раскрываются до официальной премьеры, она пройдет 6 июня 2024 года. При этом уже известно, что автомобиль получит интеллектуальную систему помощи водителю.

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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Источник: Autohome.com.cn

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash | Autohome
Количество просмотров 1
03.06.2024
Фото:Unsplash | Autohome
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