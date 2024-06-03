В Китае анонсировали купеобразный седан в стиле Tesla
Haopin представил четырехдверное купе GT с запасом хода 710 км
Китайская компания Haopin представила «четырехдверное купе» GT с запасом хода 710 км. Среднеразмерное купе базируется на 800-вольтовой электросистеме, автомобиль создан на платформе AEP 3.0.
Спереди у машины нет радиаторной решетки, вместо нее сплошная панель. У Haopin GT тонкие фары и задние фонари. На заднем бампере расположен диффузор, он подчеркивает динамические возможности автомобиля.
Haopin GT
Подробные технические характеристики новинки не раскрываются до официальной премьеры, она пройдет 6 июня 2024 года. При этом уже известно, что автомобиль получит интеллектуальную систему помощи водителю.
Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Autohome.com.cn
Фото:Unsplash | Autohome
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03.06.2024
Фото:Unsplash | Autohome
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