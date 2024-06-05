Скоро для туристов водительские права заменят паспорта (в одном случае)

В 2025 году в России могут разрешить заселение в отели по водительским правам

Минэкономразвития России предложило нововведение, позволяющее заселяться в российские отели по водительским удостоверениям, начиная с 2025 года. Об этом сообщил глава министерства Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Решетников пояснил, что на данный момент такая возможность отсутствует. По его словам, необходимо дать год для интеграции информационных баз, чтобы к середине следующего года данная мера могла вступить в силу.

Предложение впервые было озвучено в феврале этого года, когда министерство представило проект постановления, разрешающего заселение в отели по военным билетам или водительским удостоверениям. Проект документа был даже опубликован на портале нормативных правовых актов.

Таким образом, ожидается, что уже с середины 2025 года граждане смогут использовать водительские права для регистрации при заселении в гостиницы, что должно упростить и ускорить процесс оформления.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: ТАСС