Скоро для туристов водительские права заменят паспорта (в одном случае)

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В 2025 году в России могут разрешить заселение в отели по водительским правам

Минэкономразвития России предложило нововведение, позволяющее заселяться в российские отели по водительским удостоверениям, начиная с 2025 года. Об этом сообщил глава министерства Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

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Решетников пояснил, что на данный момент такая возможность отсутствует. По его словам, необходимо дать год для интеграции информационных баз, чтобы к середине следующего года данная мера могла вступить в силу.

Предложение впервые было озвучено в феврале этого года, когда министерство представило проект постановления, разрешающего заселение в отели по военным билетам или водительским удостоверениям. Проект документа был даже опубликован на портале нормативных правовых актов.

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Таким образом, ожидается, что уже с середины 2025 года граждане смогут использовать водительские права для регистрации при заселении в гостиницы, что должно упростить и ускорить процесс оформления.

Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 2
05.06.2024
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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